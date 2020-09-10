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Macron'dan Türkiye açıklaması!

Son dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" dedi.

son dakika
Reuters

Son dakika bilgilerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,"Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın bir bütün olarak Türkiye konusundaki tutumunda daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olması gerektiğini söylemesinin ardından Türkiye'ye yönelik yeni bir açıklamada bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Macron bir önceki açıklamasında, "Avrupalılar olarak daha net ve açık olmalıyız. Türkiye'nin halkı ve milletine karşı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümetine karşı. Onun bugün kabul edilemez tutumları var ki bunların bazılarını söyledim. Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

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