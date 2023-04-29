Mardin şehidine gözyaşlarıyla veda!

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün cenazesi, askeri uçakla Mardin'den Tokat Havalimanı'na getirildi.
ANNESİ VE EŞİNİN GÖZYAŞLARI SEL OLDU
AA'da yer alan habere göre şehidin naaşı, buradan kara yoluyla Niksar Ulu Cami'ye götürüldü. Burada şehidin eşi Melike, annesi Hacer Gündüz ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Şehit Gündüz'ün cenazesi, öğle vaktinde kılınan cenaze namazı sonrası Günlüce köyünde defnedildi.
CENAZEYE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ DA KATILDI
Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Yücel Bulut ve Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.
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