MSB'den Ermenistan uçağı düşürüldü iddiasına cevap!

Son dakika açıklamalarına göre, Milli Savunma Bakanlığı Ermenistan uçağının düşürüldüğü iddialarına, "Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçak ve SİHA’larının kullanıldığına dair kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır" ifadelerini kullandı.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2020

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçak ve SİHA’larının kullanıldığına dair kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bu iddialar Ermenistan'ın kara propagandasından başka bir şey değil. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete sahip olduğunu geçen birkaç günde tüm dünyaya gösterdi."