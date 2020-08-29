Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2020
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan Bakanlık açıklamasında, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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