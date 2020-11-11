Son dakika haberleri: O kentte vaka olan binalar için flaş karar! - Haberler

O kentte vaka olan binalar için flaş karar! 0:00 / 0:00

DHA

Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yeni önlemler aldı. Buna göre, kentte, koronavirüs testi pozitif çıkan veya temaslı bulunan apartmanlarda, bina girişlerine yöneticiler tarafından 'pozitif yada temaslı' bulunduğuna dair uyarı levhası asılacak.

DHA'nın haberine göre ayrıca, kamu kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar mesai saatleri 09.00-17.00 olarak düzenlendi. Öğle arası ise 12.30.13.30 saatleri arası oldu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, vaka sayılarının çok yüksek rakamlara ulaştığını belirterek, "Korona sürecindeki rakamların, sokağa çıkma yasaklarının, iller arası geçişin yasaklandığı nisan ve mayıs aylarına göre, çok çok üstünde, hatta kat kat üstünde olduğunu ekim ayında görüyoruz" demişti.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!