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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ | Peynir bidonundan tarih fışkırdı! - Haberler | Son dakika haberleri

        Peynir bidonundan tarih fışkırdı!

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonunun içerisinde Helenistik Dönem'e ait 900 adet altın sikke ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:17 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:20
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        Peynir bidonundan tarih fışkırdı!
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        Bitlis'te, Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı.

        HELENİSTİK DÖNEME AİT 900 SİKKE

        DHA'da yer alan habere göre otobüste yapılan aramada, 2 yolcuya ait olduğu belirtilen peynir bidonunun içerisinde Helenistik Dönem'e ait 900 adet altın sikke ele geçirildi.

        2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        2 şüpheli, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

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