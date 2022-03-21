Rus işgalinin 26. günü: Yaşanan son gelişmeler ne?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin 26. gününde yaşanan tüm gelişmeler...
İngiliz basını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in günlük rutinini paylaştı.
Daily Star'ın Ben Judah'a dayandırdığı habere göre Putin saat 12'de ve yemekten hemen sonra yataktan kalkmayı seviyor. Kahvaltısında da süzme peynir ile birlikte her zaman bir omlet veya yulaf lapası oluyor. Ancak Putin'in en sevdiği kahvaltı türü bir tabak bıldırcın yumurtası ve meyve suyu.
Putin'in yediği her şeyde olduğu gibi, bir gıda test cihazı ile yediği tüm yemeklerde zehir olup olmadığı test ediliyor.
Putin'in asistanlarına göre, günün ilk öğününü, iki saatlik bir yüzmeden önce bir yudum kahve izliyor ve bu süre zarfında Putin 'düşüncelerini netleştirip' zihnini arındırıyor.
Putin’in yüzme rutini sonrası bilgisayar veya laptop'un olmadığı çalışma odasına geçip brifing notları ve günlük gazeteleri takip ettiği belirtiliyor. Putin'in Kommersant'ta Andrey Kolesnikov tarafından onun hakkında kaleme alınan köşe yazılarını okumayı çok sevdiğini ve her zaman sonuna kadar okuduğu da ayrıca ifade ediliyor.
Gün içeisinde de vüvenlik endişeleri nedeniyle sabit hatlı telefondan görüşmelerini gerçekleştiren Putin, bunun dışında her şeyi ekibi ile birlikte kırmızı klasörlerde kağıt üzerinde yürütüyor.
Eski Sovyetler Birliği'nde ve Rusya'da yayınlanan günlük gazete Pravda, Putin'in domates, salatalık ve maruldan oluşan süper sağlıklı bir diyete bağlı kaldığını iddia ediyor. Putin'in koyun etini diğer etlerden daha çok sevmesine rağmen tercihinin balık olduğu ifade edilirken, tatlıların tamamen menüden çıktığı biliniyor.
Rusya ziyaretlerinde Putin'in meyve yediği ve Kafkas Dağları'nın meşhur içeceği kefir içtiği ifade ediliyor.
Eski eşi Ludmila Putina'ya göre Putin'i mutfak masasında bir bardak kefirle beklemek, dikkatini çekmenin denenmiş ve test edilmiş bir yöntemiydi.
Son dakika haberleri... Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya’nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısının da Ukrayna’da öldürüldüğü bildirildi.
"MARIUPOL'DEKİ ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ"
İHA'da yer alan son dakika haberine göre Rusya'nın Karadeniz’deki filosunun önemli bir üssü olan Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhayev, “Donanmanın Komutan Yardımcısı Andrei Paliy, Ukrayna’nın liman kenti Mariupol'daki çatışmalar sırasında öldü” ifadelerini kullandı.
UKRAYNA'DA 6 RUS GENERALİ ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, Ukrayna’da öldürülen Rus generallere ilişkin yaptığı açıklamasında, “Rusya'nın üst düzey yetkililerinin yüksek ölüm oranı dikkat çekici. Zaten 5 general ve 1 kıdemli albay öldürüldü.
"RUS ORDUSU HAZIRLIKSIZ VE SEYİR FÜZESİ ATIYOR"
Tümgeneral Magomed Tushayev, Vitaly Gerasimov, Andriy Kolesnikov, Andrei Sukhovetsky, Oleg Mityaev ve Korgeneral Andrei Mordvichev. Rus ordusu tamamen hazırlıksız ve sadece seyir füzeleriyle savaşıyor” dedi.
Ukrayna, bugüne kadar Rus saldırılarında 6 Rus generalin hayatını kaybettiğini iddia etmişti.
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'dan daha hızlı bir şekilde müzakereye hazır. Putin-Zelenskiy görüşmesiyle ilgili hala bir temel sağlanabilmiş değil" denildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 26. gününde sürerken, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, müzakere görüşmeleri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Peskov, iki liderin görüşmesi hakkında, "Putin-Zelenskiy görüşmesiyle ilgili hala bir temel sağlanabilmiş değil." ifadelerini kullandı.
Moskova ile Kiev arasındaki görüşmelerden henüz önemli bir sonuç çıkmadığını dile getiren Peskov, "Rusya, Ukrayna'dan daha hızlı bir şekilde müzakereye hazır." açıklamasında bulundu.
PESKOV'DAN RUS PETROLÜNE AMBARGO AÇIKLAMASI
Avrupa Birliği'nin Rus petrolünü yasaklayacağına yönelik iddiaları değerlendiren Peskov, "Avrupa'nın Rus petrolüne ambargo uygulaması kıtanın enerji dengesini sert bir şekilde vurur." dedi.
Peskov, petrol ambargosu konusunun çok karmaşık olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, 8 Mart'ta Rusya'dan doğal gaz ve petrol ithalatını yasakladıklarını açıklamıştı.
İngiltere de 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatının aşamalı olarak durduracağını duyurmuştu.
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