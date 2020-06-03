AA

Denizli'nin Çardak ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu, sürücüsü yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Oğuz Kaan Demiröz (26) idaresindeki hafif ticari araç Cumali mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Demiröz araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ARAÇTAN AĞIR YARALI OLARAK ÇIKARILDI

AA'da yer alan habere göre itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan ve ağır yaralandığı öğrenilen Demiröz, 112 Acil Yardım ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İlçede veteriner olarak görev yaptığı belirtilen Demiröz'ün cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.