HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarına yönelik "kapatma" tehdidinin ardından, sosyal medya konusunda bir kararname imzaladı.

Twitter'a yönelik eleştiride bulundan Trump, "Twitter’ın bir içeriğin doğruluğunu kontrol etmeyi ya da görmezden gelmeyi tercih etmesi siyasi aktivizmden başka bir şey değildir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı William Barr'a sosyal medya şirketlerinin 'yanıltıcı uygulamalarına karşı' eyalet yönetimleriyle mevcut yasaları uygulama amaçlı işbirliği yapması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Trump açıklamasında, ifade özgürlüğünün en büyük tehlikelerinden korunmak için çalıştıklarını belirtti.

TRUMP VE TWİTTER ARASINDA BİLGİYİ DOĞRULAMA TARTIŞMASI

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, salı günü Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Twitter'ı "3 Kasım'daki seçimlere müdahale etmeye çalışmak" ve "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ile itham etmişti.

Trump, çarşamba sabahı yaptığı Twitter paylaşımında ise "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.