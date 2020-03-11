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HaberlerSağlıkSon dakika haberler...İletişim Başkanı Altun'dan 'koronavirüs' açıklaması
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İletişim Başkanı Altun'dan 'koronavirüs' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs ile ilgili açıklamada bulundu. Altun, "2019’un aralık ayında koronavirüs salgını baş gösterdiğinden bu yana, koronavirüsün Türkiye’de yayılmasını önlemek için gayretle çalışıyoruz. Salgınla başa çıkmak için en etkili tedbirleri almaya devam ediyoruz" dedi

iletişim başkanı
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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Altun, mesajında şu ifadeleri paylaştı: "Şu ana dek ülkemizde bir vakaya rastlandı. Söz konusu şahıs karantina altına alındı ve tedavisi sürüyor. Bu süre zarfında aldığımız önlemleri Türk halkıyla ve uluslararası kamuoyuyla zamanında paylaştık ve bu konu hakkında tamamen şeffaf olmaya devam edeceğiz"

Altun, alınan önlemlerle ilgili de "Almış olduğumuz emsal niteliğindeki önlemlerin yanı sıra, bilim adamlarımız ve araştırmacılarımız da bu salgına çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyorlar. Uluslararası toplumun bu tehdide çare bulmak için birlikte hareket etmesinin vakti geldi" ifadelerini kullandı. 

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