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Trabzon'un Sürmene ilçesi Çarşı Mahallesi'nde 7 Temmuz 2019 tarihinde yaşanan olayda Ertuğrul Uzun, kardeşi ile birlikte gezerken, Mehmet B. ve Oğuzhan D. ile karşılaştı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Mehmet B., daha önce çıkan bir kavgada ağabeyine kimin yumruk attığını sordu. Bu soru üzerine yumruk atan kişiyi bildiğini belirten Ertuğrul Uzun, bu kişiyi telefonla aradı. Telefonu alan Mehmet B. karşıdaki kişinin ses vermemesi üzerine sinirlendi ve tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

Kavgada Mehmet B., Ensar Uzun'a kafa attı. Taraflar birbirine yumruk attı. Küfür ettiği iddia edilen Mehmet B., bu kez Ertuğrul Uzun'a yumruk attı. Yüzüne yumruk yiyen Ertuğrul Uzun, yere yığıldı. Başını yere vuran Ertuğrul Uzun yerden kalktı, yürüdü ve kardeşinin kucağına yığıldı.

ÖNCE SERBEST KALDI, SONRA TUTUKLANDI

Ertuğrul Uzun olay yerine çağrılan ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taraflar hastane önünde tartışmayı sürdürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ertuğrul Uzun, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Ertuğrul Uzun, 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Polis, kavga edenlerin ifadesini aldı. Serbest kalan ve pişman olduğunu belirten Mehmet B., 22 Temmuz günü yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mehmet B. sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOPSİ RAPORUNDA ANEVRİZMASI ÇIKTI

Savcı, Adli Tıp raporunu istedi. Raporda anevrizması olduğu belirlenen Ertuğrul Uzun'un başına aldığı darbenin ardından öldüğü fakat kafa travması öncesinde beyin damarlarında genişleme (anevrizma) olduğu için ölüm olayını kolaylaştırıcı etkisinin bulunduğu belirtildi.

Savcı, Mehmet B. hakkında "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" iddiasıyla 12 yıldan 16 yıla kadar hapis istedi. Savcı ayrıca hakaret suçundan da Mehmet B.'ye hapis cezası istedi.