HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saatiyle bu sabaha karşı önemli bir açıklama yaparak cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını duyurdu. Trump, Türkiye ve İngiltere'nin ise yasaktan muaf tutulduğunu belirtti.

Trump'ın açıklamasından sonra ise New York Times, dikkat çeken bir habere imza attı. Gazete, ABD'nin koronavirüs nedeniyle getirdiği uçuş yasağını Türkiye'nin fotoğrafını kullanarak servis etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise NYT'nin haberine tepki göstererek sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Varank paylaşımında, "Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

— Mustafa Varank (@varank) March 12, 2020