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Müşterilerin 1,5 milyon lirasını nişanlısının ve kardeşinin hesabına aktarmış!

Niğde'de akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kentin Bor ilçesinde bir bankacının, müşterilerin yaklaşık 1,5 milyon lirasını paravan hesaplara aktardığı belirlendi. Bankacının daha sonra bu paraları nişanlısı ve nişanlısının kardeşinin hesaplarına aktardığı anlaşıldı. Operasyonda 3'ü de gözaltına alındı

Niğde dolandırıcılık
AA

Bor ilçesinde bir özel banka şubesinde hesap uzmanı olarak görev yapan G.Ç. (29),farklı tarihlerde 5 müşterinin hesabından 971 bin 594 TL, 21 bin 150 avro ve 48 bin 874 doları paravan olarak kullandığı 2 kişinin hesabına aktardı. Ardından da bu paraları nişanlısı O.B. (29) ve onun kardeşi S.O.B'nin (24) hesabına aktardı.

Durumun anlaşılması üzerine Bor Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla G.Ç. ile paravan hesapların sahibi 2 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç, tutuklandı. G.Ç'nin müşterilerin yaklaşık 1,5 milyon lirasını aktarırken paravan olarak kullandığı 2 hesabın sahibi kadın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olaydan sonra firar eden O.B. ve kardeşi S.O.B. saklandıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş de tutuklandı.

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