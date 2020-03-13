Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak’ suçuyla ilgili 10-12 Mart tarihleri arasında Malatya’da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ferdi Durdu’nun haberine göre, operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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