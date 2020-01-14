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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Libya'da ateşkes sağlanmasına ilişkin Moskova'da yürütülen görüşmelere ilişkin açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamadığı ve Moskova'yı terk ettiği belirtildi. Rus Dışişleri, taraflar arasında bir anlaşmaya varılması için çabaların süreceğini söyledi.

HAFTER NEDEN MASADAN KALKTI?

Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu'nun başında bulunan Hafter, dün gerçekleşen ateşkes görüşmelerinin ardından Rusya'dan sabaha kadar süre istemişti.

Al Arabiya'ya bir demeç veren Hafter, "Taslak anlaşma bizim birçok talebimizi görmezden geliyordu" ifadelerini kullandı.

Sky News Arabia daha önce Hafter'in Moskova'da yürüttüğü dolaylı temaslarda, kendisine bağlı güçlerin Trablus'a konuşlanması ve Tobruk'taki parlamentodan güven oyu alacak bir ulusal birlik hükümetinin kurulması konusunda ısrarcı olduğunu belirtmişti.

Hafter'in ayrıca ateşkes için uluslararası bir gözlem ekibi kurulmasını ancak bunda Türkiye'nin yer almamasını şart koştuğu öne sürüldü. Hafter'in ayrıca Türkiye ve Suriye'den Libya'ya gelen silahlı güçlerin ön koşulsuz çekilmesini talep ettiği ifade edildi.