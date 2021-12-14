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Haberler Dünya Son dakika: Haiti'de akaryakıt tankeri patladı Çok sayıda ölü var
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Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyon patladı: Çok sayıda ölü var!

Son dakika... Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.

Son dakika: Haiti'de akaryakıt tankeri patladı Çok sayıda ölü var
Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyon patladı: Çok sayıda ölü var!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika... Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.

Haiti’nin Cap-Haitien kentinde bir akaryakıt tankeri devrildikten sonra patladı. Patlamada, tankerden sızan yakıtı toplamak için olay yerine gelen en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.

Eski Başbakan Claude Joseph, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm insanların acısını ve üzüntüsünü paylaşıyorum" dedi.

Kazaya ilişkin daha fazla detay verilmedi.

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