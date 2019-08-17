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HaberlerGündemSon dakika haberi! O saldırıları düzenlemişlerdi! Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

HABERTURK.COM

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma birliklerince düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi

terör operasyonu

Hakkari-Şemdinli kırsalında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Jandarma Komando birlikleriyle başlatılan hava destekli operasyonda, 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin, sözde Avaşin Basyan Çarcela grubu olduğu ve son 1 yıl içerisinde; Davulcu Tepe Üs Bölgesi'ne füze atılması ve taciz eylemleri, Yüksekova ilçesi Yeşildere Bölgesi'nde Güvenlik Korucu noktasına saldırı, Dağlıca Yüksekova arasında düzenlenen askeri konvoya saldırı eylemleri ile son olarak 16 Ağustos 2019 tarihinde Düz Tepe Üs Bölgesine roketli eylemleri yaptığı tespit edilmiştir" denildi. 

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