İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerinince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor...
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