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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Hala ve enişteden 'yok artık' dedirten vicdansızlık!
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Hala ve enişteden 'yok artık' dedirten vicdansızlık! Misafirliğe çağırıp, dilendirdiler

Trabzon'da yaşayan Atakan B. ve eşi Selma B.'nin, Bartın'dan misafir olarak davet ettikleri yeğenleri 14 yaşındaki C.F.'ye yaptıklarıyla ilgili iddialar şoke etti. İddiaya göre, Trabzon’a gelen C.F.'nin saçlarını ve kaşlarını kazıtan karı koca, kanserli hasta gibi göstererek dilencilik yaptırdı. Yeğenlerine kötü muamele yaptığı belirlenen çift şikâyet üzerine gözaltına alındı. C.F. dilendirildiğini söylerken, iki amcası da şikâyetçi oldu

SON DAKİKA: Hala ve enişteden 'yok artık' dedirten vicdansızlık!
HABERTURK.COM

Trabzon'da 14 yaşındaki yeğenini dilendiren kadın ve kocasına hapis istemiyle dava açıldı. Asliye ceza mahkemesinde yargılanacak çiftin hapsi istendi.

MİSAFİRLİĞE GELDİ, DİLENDİRİLDİ

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da yaşayan Atakan B. ve eşi Selma B., Bartın'daki yeğenleri 14 yaşındaki C.F.'yi misafir olarak davet etti. İddiaya göre, kente gelen C.F.'nin saçlarını ve kaşlarını kazıtan karı koca, kanserli hasta gibi göstererek dilencilik yaptırdı.

AMCALARI ŞİKÂYETÇİ OLDU

Yeğenlerine kötü muamele yaptığı belirlenen çift şikâyet üzerine gözaltına alındı. Atakan B. ve Selma B. haklarındaki iddiaları reddetti. C.F. ise dilendirildiğini söyledi. İki amcası da şikâyetçi oldu. Karı koca ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİ SUÇTAN HAPİS İSTEMİ

Atakan B. ve Selma B. hakkındaki soruşturmayı tamamlayan savcı, kötü muamele ve çocukları dilendiricilikte araç olarak kullanma iddiasıyla hazırladığı iddianameyi mahkeme gönderdi. Savcı çiftin iki suçtan bir yıl 8 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti. İki şüpheli asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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