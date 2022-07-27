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Halk otobüsü küle döndü! Şoför ve oğlu son anda kurtuldu 0:00 / 0:00

DHA

Sultangazi'de özel halk otobüsü alev alev yandı. Şoför ve yanında bulunan 9 yaşındaki oğlu kendilerini dışarı atarak kurtuldu. DHA'nın haberine göre yangın, bir alt geçitte meydana geldi. Tamir sonrası deneme sürüşü için 9 yaşındaki oğlu H. Sezici ile birlikte caddeye gelen İsmail Sezici idaresindeki otobüs, alt geçitte bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Fotoğraf: İHA "PATLAMA SESİNİ DUYUNDA DIŞARI ATTIK KENDİMİZİ" Otobüs şoförü Sezici, aracı durdurarak çocuğu ile birlikte kendisini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Selçuklu Bulvarı yangından dolayı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.