İran'dan o aşılara yasak! 0:00 / 0:00

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İran dini lideri Ayetullah Hamaney, koronavirüse karşı ABD ve İngiltere'de geliştirilen aşıların alınmasını yasakladı.

Devlet televizyonundan ulusa seslenen Hamaney, ABD ve İngiltere'nin geliştirdiği koronavirüs aşılarına yasak getirildiğini duyurdu. Hamaney, " ABD ve İngiliz aşılarının ülkeye ithalatı yasaklandı. Bunu yetkililere söyledim, şimdi de size duyuruyorum" dedi.

Hamaney, "Amerikalılar eğer aşı üretebilselerdi kendi ülkelerinde koronavirüsün hezimetine uğramazlardı" ifadelerini kullandı.

İRAN'DA SON DURUM

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103 artarak 55 bin 993'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülke genelinde 6 bin 360 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 752'sinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Kovid-19 salgınında son 24 saatte 103 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıklayan Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 55 bin 993'e, vaka sayısının da 1 milyon 268 bin 263'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 745'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 50 bin 553'e ulaştığını ifade etti. Böylece önceki gün 6 ay sonra yeniden 100'ün altına düşen günlük can kaybı sayısı tekrar 100'ün üzerine çıktı.