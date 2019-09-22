Pendik’de hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan iki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin tabelaları değişti.

İHA'nın haberine göre, Pendik’te 6 Temmuz günü trafikte hamile kadına dehşet yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu baklava şirketine Seyidoğlu Baklavaları firmasının açtığı davada mahkeme, Seydioğlu’nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetmişti. Ayrıca Seydioğlu Baklava'nın tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verilmişti.

Tabelaların sökülmesinin ardından iki kardeşin sahip olduğu iş yerlerinde bugün yeni bir gelişme yaşandı. Dükkanlara 'Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava' yazılı yeni tabelalar asıldı.

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