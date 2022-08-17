Hastanede çıkan yangında 60 hasta tahliye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Hastanede çıkan yangında 60 hasta tahliye edildi
ABONE OL

Rize'de hastane yangını; 60 hasta tahliye edildi

Rize'de paniğe yol açan bir olay yaşandı. Kentte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onkoloji binasının bodrum katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürüldü. Yangında 60 hasta tahliye edildi

Son dakika: Hastanede çıkan yangında 60 hasta tahliye edildi
Hastanede çıkan yangında 60 hasta tahliye edildi
0:00 / 0:00
DHA

Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onkoloji binasının bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında 60 hasta, 15 dakika içinde tahliye edildi.

DHA'nın haberine göre, RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, onkoloji binasının bodrum katında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

15 DAKİKA İÇİNDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarla gelen itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını kısa sürede söndürdü. Eriyen plastikler nedeniyle binayı ise yoğun duman sardı. İçerideki 60 hastanın, 15 dakika içinde görevlilerce tahliye edildiği belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Olayda hiçbir yaralı veya can kaybımız söz konusu değildir. Ayrıca binamızda hizmeti aksatacak ciddi bir fiziksel hasar da yoktur" denildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

17 Ağustos Depremi'nde kaç kişi öldü? Marmara Gölcük Depremi kaç saniye sürdü, saat kaçta oldu? 1999 Depremi şiddeti
GÜNDEM 17 Ağustos Gölcük Depremi'nde yaşananlar
Rıza Pekkutsal kimdir, neden vefat etti, kaç yaşındaydı?
GÜNDEM Rıza Pekkutsal kimdir?
Son dakika haberi: Yatalak annesini yastıkla boğdu! "Huzura erdirdim!" - Adana haberleri
GÜNDEM Yatalak annesini yastıkla boğdu! Cani evlat!
CHP'den "öğrenciler için barınma seferberliği" çağrısı
GÜNDEM CHP'den "öğrenciler için barınma seferberliği" ...
Detaylar açıklandı! PTT personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları ne, tarihler açıklandı mı, kimler başvuruda bulunabilir?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuru tarihleri!
İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahaller: İSKİ su kesintisi duyurusu ile 17 Ağustos 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
GÜNDEM İstanbul'da planlı su kesintileri
MSB: PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM MSB: PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta baraj gölünde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEM Baraj gölünde kaybolan gencin cansız bedenine ...
Son dakika haberi: Çöp evde bulunan çocuk için 2 öğretmene inceleme!
GÜNDEM Çöp evde bulunan çocuk için 2 öğretmene inceleme!
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da şehit sayısı 2'ye çıktı!
GÜNDEM Şanlıurfa'da şehit sayısı 2'ye çıktı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.