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Son Dakika haberine göre; Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 23.18'de deprem 2.9 şiddetinde meydana geldi. Deprem sonrası kısa süreli panik ve korku yaşandı. İşte 15 Nisan son depremler...
KANDİLLİ RASATHANESİ 15 NİSAN SON DEPREMLER
2019.04.15 23:10:56 36.1163 36.0743 5.5 -.- 2.9 -.- BUYUKCAT-SAMANDAG (HATAY) İlksel 2019.04.15 22:38:51 37.4210 30.5458 5.7 -.- 1.5 -.- SUSUZ-BUCAK (BURDUR) İlksel 2019.04.15 22:16:12 38.6830 27.4573 8.4 -.- 1.7 -.- VEZIROGLU-(MANISA) İlksel 2019.04.15 22:07:08 36.9253 30.2272 19.3 -.- 1.6 -.- IMECIK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.04.15 22:04:17 37.5177 29.2953 5.4 -.- 2.1 -.- YASSIHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.15 21:43:12 36.4675 28.7357 11.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.15 21:36:31 35.4518 29.4620 12.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.15 21:27:23 35.4827 29.5015 18.1 -.- 2.8 2.9 AKDENIZ İlksel 2019.04.15 21:20:25 39.8092 25.5513 6.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.04.15 21:10:05 36.5550 28.8542 17.0 -.- 1.5 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.04.15 20:47:01 36.4658 28.7330 9.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.15 20:42:25 36.4777 28.7332 5.0 -.- 4.0 4.1 AKDENIZ İlksel 2019.04.15 20:24:10 38.7518 38.1302 5.0 -.- 2.1 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.15 19:36:13 37.4313 35.8450 20.7 -.- 1.8 -.- ESKIKABASAKAL-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.04.15 18:58:08 38.7398 38.1868 1.1 -.- 2.2 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.04.15 18:49:34 38.8032 38.0703 5.0 -.- 1.6 -.- HAYDAROGLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.15 14:58:28 36.4237 28.7200 7.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.15 14:57:05 38.6882 38.1793 4.6 -.- 2.0 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.15 14:53:16 37.4465 29.3338 6.1 -.- 1.9 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.15 14:38:29 36.9680 30.1475 5.0 -.- 2.0 -.- ULUCAK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.04.15 13:35:18 36.9398 28.0590 14.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.04.15 13:34:22 38.5243 32.6553 5.9 -.- 1.8 -.- HODOGLU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel 2019.04.15 12:39:06 40.9355 33.2093 3.5 -.- 2.6 -.- BAYRAMOREN (CANKIRI) İlksel 2019.04.15 12:29:27 37.2902 31.9278 0.0 -.- 2.1 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.04.15 12:02:57 36.2330 33.7003 0.0 -.- 1.5 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2019.04.15 11:39:43 36.5207 28.3982 31.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.15 11:22:23 38.7093 38.1637 8.3 -.- 1.9 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.15 11:06:41 38.7515 38.1175 2.0 -.- 2.9 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.15 09:09:14 38.7655 38.1127 5.0 -.- 2.1 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.15 09:02:54 38.7655 38.1327 7.7 -.- 2.3 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.15 08:31:50 35.5525 29.1883 6.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.15 08:28:49 38.7407 38.1123 2.7 -.- 2.4 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
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