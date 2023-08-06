Hatay ve Balıkesir'de orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale başlattı. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 06.08.2023 - 13:12 Güncelleme: 06.08.2023 - 13:21 facebook

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