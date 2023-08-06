Hatay ve Balıkesir'de orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale başlattı. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
Serinyol Mahallesi Tahtaköprü mevkisinde, saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan müdahale başlattı.
BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Karakavak Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 82 personelden oluşan ekipler sevk edildi.
Ekipler, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracının yanı sıra 2 uçak ve 3 helikopterle alevleri söndürmeye çalışıyor.