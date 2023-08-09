Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
AA'da yer alan habere göre Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Hatay Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.