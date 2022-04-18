Hatay'dan feci görüntüler! Saatlerdir sürüyor 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika... İlçeye bağlı Konaklı Mahallesi Rabat mevkisinde saat 01.30 sıralarında orman yangını çıktı.





DHA'nın haberine göre yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevleri fark eden bölge halkının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR

Ekipler, yerleşim bölgesini tehdit eden alevlere, arazöz ve su tanklarıyla müdahale etti. Sabaha kadar süren söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangın bölgesindeki yüksek gerilim hattındaki fincanlar aşırı ısınma sonucu patladı. Bu sırada oluşan alev topları bir gemi personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.