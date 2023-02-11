DHA

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde aldığı ağır hasar sonrası kullanılamaz hale gelen ve tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı pistindeki tahribatın, bölgeye hızla intikal eden ekiplerin sürdürdükleri aralıksız onarım çalışmaları sonucunda giderilmek üzere olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında hayati bir rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı'nın, İGA ekiplerinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyon sonucunda bölge için adeta bir yaşam koridoruna dönüşmesi umuluyor. Geçen her saniyenin kritik önem teşkil ettiği bu süreçte, üç gün gibi oldukça kısa sayılabilecek bir sürede bitirilecek olan çalışmalarda artık sona yaklaşıldı. Bilindiği üzere tüm bölgeyi sarsan depremler sonucunda üç kilometrelik pistin 35 ayrı noktasında oluşan parçalanmalar ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı ulaşıma kapatılmıştı. Bu noktada da Hatay Havalimanı'nın pistinin öncelikli olan iki kilometrelik bölümündeki çalışmaların 12 Şubat Pazar günü itibarıyla tamamlanarak; operasyona hazır hale getirilmesi ve pistin uçuşlara açılarak afet bölgelerine çok daha hızlı ve nitelikli bir ulaşım ağı sağlaması hedefleniyor" bilgileri yer aldı.