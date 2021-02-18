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SON DAKİKA HAVA DURUMU: Kar, yağmur, buzlanma! Meteoroloji açıkladı, soğuk hava...

Meteorolojiden gelen son dakika hava durumu açıklamasına göre; soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan kuzey, iç ve batı bölgelerdeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyrediyor. Sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar etkili olması beklendiğinden, buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte yurtta hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Kar, yağmur, buzlanma! Meteoroloji açıkladı, soğuk hava...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale’nin dışında),İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında),Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, İstanbul kıyılarında yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Zonguldak, Düzce, Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur iç ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin edlliyor.

EDİRNE 2°C, 6°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 2°C, 5°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmur iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ 1°C, 4°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 1°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 0°C, 9°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ADANA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -2°C, 4°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ANKARA -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ÇANKIRI -7°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -3°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA -8°C, 1°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

BOLU -3°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerine kadar yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU -4°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yarın (Cuma) öğle saatlerine kadar yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK 2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerine kadar yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının karla karışık yağmur, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

AMASYA -7°C, 2°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

RİZE 0°C, 5°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 0°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

TRABZON 0°C, 5°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya ve Elazığ dışında) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN -7°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

ERZURUM -14°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -12°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

VAN -5°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -5°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -4°C, 8°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

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