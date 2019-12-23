Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, Manisa,Denizli, Bursur, Isparta ve Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli(30-60 kg/m2),Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli(51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat),yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde(100 km / saat üzeri) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat),yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde(100 km / saat üzeri) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve Güneybatı (lodos),gece saatlerinde Batı ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/s),öğle saatlerine kadar ise zaman zaman kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat),yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (100 km / saat üzeri) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK