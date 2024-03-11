Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sis ve pus var! Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacak

Habertürk Giriş: 11.03.2024 - 07:22 Güncelleme: 11.03.2024 - 07:22 facebook

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