Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sis ve pus var!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacak
Giriş: 11.03.2024 - 07:22 Güncelleme: 11.03.2024 - 07:22
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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