İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli ve Uşak için sarı uyarıda bulundu. 08.10.2020 tarihinde akşam saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağışın, 09.10.2020 sabah saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

SU BASKININA KARŞI DİKKAT UYARISI

İHA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

İÇ ANADOLU'DA YARIN FIRTINA BEKLENİYOR

AA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 kilometre/saat, hamlesi 60-80 kilometre/saat) öngörülüyor. Bu nedenle vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor.