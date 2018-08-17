Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Bilecik'in güney, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan uyarıda; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre; İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ SAATİ

İstanbul'da sağanak yağış bugün sabah 07:00 'de başlayıp, sabah 09:30'da sona erecek.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağış, İstanbul'un çeşitli noktalarında etkisini sürdürürken, yağış sabah trafiğini olumsuz etkilendi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakalı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına sığındı. Yağmur nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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