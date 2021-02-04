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SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den kar, çığ ve sel uyarısı! Yurtta hava durumu nasıl?

Yurtta hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. Uyarılar da art arda geldi. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte yurtta hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den kar, çığ ve sel uyarısı! Yurtta hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu açıklamaları geldi, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı önlem almaları istendi. İşte yurtta bölge bölge hava durumu...

KAR ERİYOR, SELE DİKKAT!

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI ULAŞIMI TIKAYABİLİR

Bu gece ve yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren; Hakkari il geneli, Van’ın güneyi (Çatak, Bahçesaray, Gürpınar, Başkale) ve Şırnak’ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap) beklenen kar yağışlarının, yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 20-50 cm yeni kar örtüsü oluşturacağı tahmin edildiğinden; meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çığ oluşumu ile buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ SELE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Yarın(Cuma) sabah saatlerinden itibaren Rize il geneli ile Artvin’in kıyı kesimlerinde (Hopa, Arhavi, Murgul, Borçka) beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) yağmur, 800m üzeri rakımlarda yoğun kar ( 30-60 cm kar örtüsü) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, buzlanma ve don, dik yamaçlarda çığ riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batısının iç kesimlerinin gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 9°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç keimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yer yer kuvvetli sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari ve Şırnak'ın doğu çevrelerinde yoğun kar, Iğdır ve Şırnak il merkezinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

HAKKÂRİ -1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARS -9°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yamurlu

ŞANLIURFA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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