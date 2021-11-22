Muğla ve Antalya için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
YORUMLAR