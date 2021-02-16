Meteoroloji'den önemli açıklama! Önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak? 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Bunu göre önümüzdeki 5 gün boyunca bölgelerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumunun şöyle olması öngörülüyor:

ÇARŞAMBA (YARIN)

Marmara'nın Trakya bölümünde kar etkisini yitiriyor. İstanbul'da sıcaklığın -1 derece olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, doğusu ve İstanbul'da kar yağışı öngörülüyor. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun tamamında kar yağışı, Ege'de parçalı bulutlu bir hava, Akdeniz'de ise sağanak yağış tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar iç bölgelerde hissedilir biçimde düşerken, Başkent'te termometre gece -10'a kadar iniyor. İzmir'de ise sıcaklık 6 derece olarak tahmin ediliyor.

PERŞEMBE

Yurt genelinde hava sıcaklığı düşmeye devam ediyor. Başkent -13'ü, İstanbul -2'yi görüyor. Marmara'nın doğusunda, Karadeniz'de, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkisini artırıyor. Akdeniz'de açık ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İzmir, açık ve 9 derece olarak meteoroloji haritasında yer alıyor.

CUMA

Yurdun batı kesiminde sıcaklıklar mevsim normallerine dönmeye başlıyor. Sıcaklık İstanbul'da 2, İzmir'de 13 dereceye yükseliyor. İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ankara'da sıcaklık -6 derece. Akdeniz ve Ege'nin güneyinde parçalı bulutlu bir hava hakim.

CUMARTESİ

İç Anadolu'da sıcaklıklar ciddi biçimde düşüyor. Başkent'te sıcaklık -15'e kadar iniyor. Marmara, Ege, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında açık bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgelerinde kar yağışı tahmin ediliyor. Sıcaklık İstanbul'da 6, İzmir'de ise 12 derece olacak.

PAZAR

Yurdun batısında, Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık yükseliyor. Termometrenin İstanbul'da 8, İzmir'de 15 dereceyi göstereceği belirtiliyor.

İç Anadolu'da ise sıcaklık, gece -10'larda bekleniyor. Ankara gündüz 0 derece, gece ise -11 olarak tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de kar ve sağanak yağış tahmin edilirken, Doğu Karadeniz'de ise sıcaklıkların yükseldiği görülüyor.