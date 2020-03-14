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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIK 2-4 DERECE ARTACAK

Sıcaklıkların ise ülkemizin güney kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Alının son bilgilere göre işte yurtta hava durumu...

ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 17, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

İZMİR: 23, Az bulutlu.

KOCAELİ: 19, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

BURSA: 20, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

ADANA: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 24, Az bulutlu.

HATAY: 22, Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 20, Az bulutlu.

SİVAS: 17, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.

SAMSUN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli.

TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ERZURUM: 8, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu.

KARS: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

MALATYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

VAN: 9, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

DİYARBAKIR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 17, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı.