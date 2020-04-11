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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar...

ANKARA: 17, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 17, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

İZMİR: 23, Az bulutlu.

KOCAELİ: 19, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

ADANA: 22, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 23, Az bulutlu.

HATAY: 20, Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 18, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

KONYA: 16, Az bulutlu.

SİVAS: 15, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 16, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

SAMSUN: 15, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

ERZURUM: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 9, Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 17, Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu.

VAN: 10, Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.