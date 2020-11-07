Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli sağanak! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yer yer az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 15, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 16, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 21, Az bulutlu.

KOCAELİ: 19, Çok bulutlu.

BURSA: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

KÜTAHYA: 13, Parçalı bulutlu.

MANİSA: 21, Az bulutlu.

MUĞLA: 22, Az bulutlu.

ADANA: 26, Az bulutlu.

ANTALYA: 26, Az bulutlu.

HATAY: 22, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 14, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 14, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 14, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

KASTAMONU: 13, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı.

SAMSUN: 17, Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

TRABZON: 16, Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE: 16, Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 9, Çok bulutlu.

KARS: 10, Çok bulutlu.

MALATYA: 15, Parçalı bulutlu.

VAN: 13, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 19, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 17, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 17, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 20, Parçalı bulutlu.