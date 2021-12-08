AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, kasım ayına ve ocak-kasım dönemine ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2021 yılı kasım ayında, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine yaklaştı.

Kasımda iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 60 bin 978'e, dış hatlarda 39 bin 17'ye ulaştı. Kasımda üst geçişlerle toplam 127 bin 512 uçak trafiği gerçekleşti.

Söz konusu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 6 milyon 280 bin 560, dış hat yolcu trafiği 5 milyon 15 bin 616 oldu. Böylece kasımda direkt transit yolcularla toplam 11 milyon 314 bin 809 yolcuya hizmet verildi. 2019 yılı kasım ayında ise iç hatta 7 milyon 940 bin 756, dış hatta 6 milyon 544 bin 396 olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte toplamda 14 milyon 517 bin 491 yolcu trafiği olmuştu. 2021 yılı kasım ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2019 yılı aynı ayla kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinin yüzde 79’u, dış hat yolcu trafiğinin yüzde 77’si ve toplam yolcu trafiğinin yüzde 78’i oranında gerçekleşme sağlandığı görüldü.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, kasımda iç hatlarda 60 bin 100 ton, dış hatlarda 225 bin 270 ton, toplamda ise 285 bin 370 ton oldu.

- İstanbul Havalimanı'nda kasımda yaklaşık 3,8 milyon yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı'nda kasımda 27 bin 391 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 7 bin 446 uçuş, dış hatlarda 19 bin 945 uçuş gerçekleşti.

Havalimanında kasımda iç hatlarda 999 bin 874, dış hatlarda 2 milyon 837 bin 946 olmak üzere toplamda 3 milyon 837 bin 820 yolcuya hizmet sağlandı.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise kasımda 3 bin 197 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında toplam 30 bin 588 uçak trafiği gerçekleşti.

11 AYDA YAKLAŞIK 1.3 MİLYON UÇAK TRAFİĞİ

Ocak-kasım döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 686 bin 517, dış hatlarda 426 bin 613 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 339 bin 589 uçak trafiği kayıtlara geçti.

Türkiye geneli havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 63 milyon 327 bin 187, dış hat yolcu trafiğinin 54 milyon 928 bin 772 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam 118 milyon 419 bin 280 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 647 bin 921 ton, dış hatlarda 2 milyon 442 bin 603 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 90 bin 523 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda 11 aylık sürede, 251 bin 647 uçak, 33 milyon 261 bin 923 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 37 bin 780 uçak trafiği oldu. İki havalimanında aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği sayısı ise 289 bin 427 olarak hesaplandı.