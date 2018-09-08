PKK/KCK terör örgütünün Avusturya’da bulunan dernekleri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ileri sürülen H.Y. İzmir’de, MİT ve polisin ortak operasyonu ile yakalandı. H.Y. sorgulanmak için TEM şube müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın aktardığına göre; İzmir MİT Bölge Başkanlığı Avusturya’da PKK/KCK dernekleri içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren H.Y.’nin İzmir’e geldiğini belirlemesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrası Türkiye’den ayrılmak için geldiği Adnan Menderes Havalimanı’nda TEM Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyon ile gözaltına alındı. H.Y. sorgulanmak üzere emniyette götürüldüğü bildirildi.

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