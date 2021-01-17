Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Hayvan otlatma kavgasında cinayet
ABONE OL

Hayvan otlatma kavgası: Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Niğde'de husumetli aileler arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tüfekle vurulan Mümin Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Mücahid Ö. ise ağır yaralandı

SON DAKİKA! Hayvan otlatma kavgasında cinayet
DHA

Niğde'de husumetli aileler arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mümin Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Mücahid Ö. ise ağır yaralandı

Merkeze bağlı Eskigümüş Kasabası Ören mevkiindeki yaylada husumetli 2 aile arasında hayvan otlatılan yer nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda M.G´nin ruhsatlı tüfeğinden çıkan mermilere hedef olan Mümin Ö. olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Mücahid Ö. ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. M.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı Mücahid Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mücahid Ö.'nün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? 2021 AÖF güz dönemi sınav tarihi
GÜNDEMAÖF final sınavı ne zaman?
KYK sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuruları ne zaman bitiyor? KYK sözleşmeli personel alımı başvur
GÜNDEMKYK 500 sözleşmeli yurt yönetim personeli alacak!
Ağabeyini öldürüp, yeğenini yaraladı
GÜNDEMAğabeyini öldürüp, yeğenini yaraladı
Son dakika: Hatay'da sağanak sonrası taşkın! Evleri su bastı - Haberler
GÜNDEMHatay'da sağanak sonrası taşkın! Evleri su bastı
Son dakika: İçişleri duyurdu! 28 yıllık terörist teslim oldu - Haberler
GÜNDEMİçişleri duyurdu! 28 yıllık terörist teslim oldu
Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? MEB duyurdu: 2021 Sömestr tatili tarihi
GÜNDEMYarıyıl tatili ne zaman 2021?
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu başladı mı?
Kafeler, restoranlar, kahveler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Kafeler ve lokantalar açılacak mı?
GÜNDEMKafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?
SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi koronaya yakalandı!
GÜNDEMBakan Soylu'nun annesi koronaya yakalandı!
SON DAKİKA! Mardin Kızıltepe'de terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi - HABER
GÜNDEMMardin Kızıltepe'de terör örgütüne ait çok sayıda ...