Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamSon dakika! Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı
ABONE OL

Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ihracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 8.3 artarak 16 milyar 308 milyon dolara çıktı

son dakika
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat haziranda yıllık yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8.3 artarak 16 milyar 308 milyon dolara yükseldi.

İhracat 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.1 azalarak 75 milyar 21 milyon dolar, ithalat yüzde 3.2 azalarak 98 milyar 895 milyon dolar oldu.

6 AYLIK AÇIK YÜZDE 73 ARTTI

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde azalarak 3 milyar 430 milyon dolardan, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi. Ocak-Haziran döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 73.2 artarak 13 milyar 788 milyon dolardan, 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi.

ALMANYA İLK SIRADA

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 290 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 790 milyon dolar ile ABD, 701 milyon dolar ile Irak, 628 milyon dolar ile İtalya takip etti.

Ocak-Haziran döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya 6 aylık dönemde yapılan ihracat 7 milyar 102 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 619 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 455 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 74 milyon dolar ile Irak ve 3 milyar 602 milyon dolar ile İtalya takip etti.



Haziranda ithalatta Çin ilk sırayı aldı. Söz konusu ayda Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 935 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 527 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 183 milyon dolar ile Rusya, 907 milyon dolar ile Irak ve 779 milyon dolar ile ABD izledi.

Aynı şekilde Ocak-Haziran döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 10 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 113 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 731 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 61 milyon dolar ile ABD ve 3 milyar 856 milyon dolar ile İtalya izledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Selçuk: SED ödemelerini bugün yapıyoruz
İŞ-YAŞAMAğustos ödemeleri bugün yapılacak
Gümrük Genel Tebliği'nde değişikliğe gidildi
İŞ-YAŞAMGümrük Genel Tebliği'nde değişiklik
Fade Gıda halka arz oluyor! Halka arz 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek
İŞ-YAŞAMFade Gıda halka arz oluyor!
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye 33. sıraya yükseldi
İŞ-YAŞAM"Türkiye 33. sıraya yükseldi"
Bakan Varank: Teşvik tarihimizin rekorunu kırdık
İŞ-YAŞAM"Teşvik tarihimizin rekorunu kırdık"
QNB Finansbank'a Euromoney'den ödül
İŞ-YAŞAMQNB Finansbank'a Euromoney'den ödül
Geleceğin tahkim avukatları online yarıştı
İŞ-YAŞAMGeleceğin tahkim avukatları online yarıştı
Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda bayram trafiğini rahatlatacak geçici açılış
İŞ-YAŞAMBakan açıkladı! Bayramda açılıyor
Bakan Karaismailoğlu: Sevindikli-İzmit kavşakları arasındaki bölümü geçici olarak hizmete açıyoruz
İŞ-YAŞAMBakan duyurdu! Bir bölümü geçici olarak açılıyor
Fındık sektör temsilcileri açıklanan fiyattan memnun
İŞ-YAŞAMSektörden fındık fiyatı açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X