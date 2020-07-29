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Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat haziranda yıllık yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8.3 artarak 16 milyar 308 milyon dolara yükseldi.

İhracat 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.1 azalarak 75 milyar 21 milyon dolar, ithalat yüzde 3.2 azalarak 98 milyar 895 milyon dolar oldu.

6 AYLIK AÇIK YÜZDE 73 ARTTI

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde azalarak 3 milyar 430 milyon dolardan, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi. Ocak-Haziran döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 73.2 artarak 13 milyar 788 milyon dolardan, 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi.

ALMANYA İLK SIRADA

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 290 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 790 milyon dolar ile ABD, 701 milyon dolar ile Irak, 628 milyon dolar ile İtalya takip etti.



Ocak-Haziran döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya 6 aylık dönemde yapılan ihracat 7 milyar 102 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 619 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 455 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 74 milyon dolar ile Irak ve 3 milyar 602 milyon dolar ile İtalya takip etti.