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Haziranda sanayi üretimi arttı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

TÜİK büyümenin öncü verileri arasında yer alan sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre haziranda sanayi üretim endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.5, mayıs ayına göre ise yüzde 1.3 yükseldi.

Mayısta sanayi üretiminde yıllık artış yüzde 9.1, aylık artış ise yüzde 0.5 olarak açıklanmıştı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Haziran 2022:

ARTIŞ İMALATTAN GELDİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.6 yükseldi.

Aylık olarak bakıldığında ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.1 düşerken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.1 artış kaydetti.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Haziran 2022:

