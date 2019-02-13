- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'daki helikopter kazasına ilişkin, "İnşallah bunlar son olacak. Bu konudaki aldığımız tedbirler, her geçen gün artmakta. Çok ayrıntılı tedbirler alınmakta" dedi.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Şehidin Batıkent'teki baba ocağına gelen Bakan Akar ve komutanlar, kurulan taziye çadırında şehidin ailesi ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Şehitlerin vatan ve millet için büyük fedakarlıklar gösterdiğini ifade eden Akar, "Arkadaşlarımız, yurt içi ve sınır ötesinde yapılan terörle mücadele harekatında bugüne kadar çok büyük kahramanlık ve fedakarlık yaptı. Çok tecrübeli arkadaşlarımız. Hem eğitimde hem bakımda hem de diğer faaliyetlerde çok başarılı olan bu arkadaşlarımız dün maalesef elim bir kaza sonucu şehitlik mertebesine eriştiler. Bugüne kadar yaptıkları, silahlı kuvvetlerimize katkıları hiçbir zaman unutulmayacak." ifadelerini kullandı.
Terörle mücadele konusunda gelinen noktadaki katkılarının da asla unutulmayacağını vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:
"Gözlerini budaktan esirgemeden dağda, karda, kışta, bayırda devamlı suretle kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yaptılar. Yine dün de benzer şekilde daha önce meydana gelen bazı olaylardan dolayı motorların testi, tecrübesi için çıktıkları bir uçuşta maalesef bir kazayla karşılaşıldı ve bunun sonucunda da şehit oldular. Şu anda bu kazayla ilgili çok geniş çaplı teşkil edilen bir heyet bugün sabah saat 06.00'dan itibaren vazifesine başladı ve hava alayı bölgesinde çalışmalarını ayrıntılı şekilde sürdürüyorlar. Bunun sonucunda kazanın nasıl olduğu konusunda daha geniş, ayrıntılı bilgi sahibi olacağız. Bunları tabii ki sizlerle, kamuoyuyla paylaşacağız."
"BU ACILARI BİRLİKTE YENECEĞİZ"
Akar, şehitlerin ve gazilerin Türk Silahlı Kuvvetleri için ayrı önemi olduğunu belirterek, "TSK, muvazzafıyla emeklisiyle şehit aileleri ve gazileriyle bir bütün, bir aile. Dolayısıyla birlikte bu acıları yeneceğiz, birlikte bu acılara karşı duracağız ve silahlı kuvvetlerin etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını sürdürmesine hep beraber omuz omuza elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Şehitlere rahmet, ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve tüm millete başsağlığı dileyen Akar, "İnşallah bunlar son olacak. Bu konudaki aldığımız tedbirler, her geçen gün artmakta. Çok ayrıntılı tedbirler alınmakta. Bu konudaki ilgili arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti göstermekte, bundan sonra da aynı şekilde göstermeye devam edecekler. İnşallah bu kaza da son olacak." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.