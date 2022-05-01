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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Hemzemin geçitte facia! Traktör sürücüsü hayatını kaybetti
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Yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı, sürücü öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktördeki Hasan Hüseyin Arıcı (67), hayatını kaybetti

Son dakika: Hemzemin geçitte facia! Traktör sürücüsü hayatını kaybetti
DHA

Kaza, saat 12.00 sıralarında Üçeylül Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte traktöre çarptı.

DHA'nın haberine göre, çarpmanın şiddetiyle traktör sürücüsü Hasan Hüseyin Arıcı, yola savruldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arıcı, kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Hasan H&uuml;seyin Arıcı
Hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Arıcı

Olay yerine gelen Arıcı'nın yakınları sinir krizi geçirirken, cenaze Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trendeki yolcular da tahliye edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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