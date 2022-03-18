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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Hemzemin geçitte mucize kurtuluş!
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Tren tıra çarptı, sürücü araçtan atlayıp kurtuldu

Elazığ'da hemzemin geçitte feci bir kaza meydana geldi. Olayda yük treni hemzemin geçitten geçen tıra çarptı. Sürücü, treni fark etmesinin ardından araçtan atlayıp canını kurtardı

Son dakika: Hemzemin geçitte mucize kurtuluş!
Hemzemin geçitte mucize kurtuluş!
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İHA

Kaza, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 ACV 763 plakalı tır sürücüsü, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken trenin geldiğini fark etti.

İHA'nın haberine göre sürücü, tırın içerisinden atlayıp canını kurtarırken yük treni çarptığı tırı 100 metre sürükledi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırın içerisinden atlayan sürücü, tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Ekipler, kaza yerinde inceleme başlattı.

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