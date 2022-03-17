Heyelan faciası! Sitenin perde duvarı çöktü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Heyelan faciası! Sitenin perde duvarı çöktü
ABONE OL

Ordu'da heyelan nedeniyle sitenin perde duvarı çöktü

Ordu'da feci bir olay meydana geldi. Kentin Kumru ilçesinde bir sitenin heyelanda zarar gören perde duvarı çöktü. Evlerden tahliye edilen yaklaşık 120 kişi ise KYK yurdu, öğretmenevi ve kamu misafirhaneleri ile akrabalarının yanına yerleştirildi

Son dakika: Heyelan faciası! Sitenin perde duvarı çöktü
Heyelan faciası! Sitenin perde duvarı çöktü
0:00 / 0:00
AA

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Samur Mahallesi'nde, kar sularının erimesi sonucu meydana heyelan sonrası 9 katlı 3 bloktan oluşan sitenin dün zarar gören perde duvarının bir bölümü çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Kumru Belediyesi ekipleri yönlendirildi. AFAD, site çevresinde inceleme başlatırken polis ve zabıta ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

"48 DAİRE İÇİN GEÇİCİ NAKİL KARARI VERİLDİ"

Öte yandan Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede 48 daire için geçici nakil kararının verildiğini bildirdi. Vali Sonel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kumru ilçemiz Samur Mahallesi Kınalıkent Sitesi'nde istinat duvarının çökmek üzere olduğu ve çevredeki binalara baskı yaptığı ihbarı yapılmış olup AFAD ve teknik ekiplerimizce yerinde yapılan incelemede bir apartmandaki 37 daire ve bağımsız 3 binada 11 daire olmak üzere 48 daire için geçici nakil kararı verilmiştir. Tahliye edilen yaklaşık 120 vatandaşımız KYK yurdu, öğretmenevi ve kamu misafirhaneleri ile akrabaları yanına yerleştirilmişlerdir."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika kar tatili: 18 Mart okullar tatil mi? İl il kar tatili
GÜNDEM Kar tatilleri haberi yine peş peşe geldi!
Bakan Akar'dan 7 yıllık terör bilançosu
GÜNDEM Bakan Akar'dan 7 yıllık terör bilançosu
Son dakika: 14 Mart'ta doktora yapılan saldırıda yeni gelişme
GÜNDEM 14 Mart'ta doktora yapılan saldırıda yeni gelişme
THY, 100 seferini iptal etti
GÜNDEM THY, 100 seferini iptal etti
Son dakika: Kuvvet komutanlarının testi pozitif çıktı
GÜNDEM Kuvvet komutanlarının testi pozitif çıktı
Kara kırım raporu çıktı, detaylar belli oldu! Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının raporu açıklandı - Haberler
GÜNDEM Sabiha Gökçen'deki kazanın raporu açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
GÜNDEM Milli Savunma Üniversitesi Sınavı giriş belgeleri ...
Tartıştığı babasını öldürdü!
GÜNDEM Tartıştığı babasını öldürdü!
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş açıklaması
GÜNDEM Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş açıklaması
Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında? Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri dini günler takvimi
GÜNDEM 2022 Kurban Bayramı ve tatili tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.