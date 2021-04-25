Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünyaSON DAKİKA: Hindistan'da acil durum uyarısı!Oksijen olmadığı için koronavirüs hastalarımız ölüyor - Haberler
ABONE OL

Hindistan'da hastanelerden acil durum uyarısı: Oksijen olmadığı için koronavirüs hastalarımız ölüyor

Hindistan'da Covid vaka sayısı ve ölümleri üç gün üst üste yeni rekorlar kırarken, hastaneler oksijen bulunamaması nedeniyle hastalarının öldüğünü söylüyor.

SON DAKİKA: Hindistan'da acil durum uyarısı!Oksijen olmadığı için koronavirüs hastalarımız ölüyor - Haberler
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Hindistan'da Covid vaka sayısı ve ölümleri üç gün üst üste yeni rekorlar kırarken, hastaneler oksijen bulunamaması nedeniyle hastalarının öldüğünü söylüyor.

Ülkede son üç günde yaklaşık yarım milyon vaka kayıtlara geçerken, bunun 346.786'sı son 24 saatte tespit edildi.

Bir yetkili başkent Delhi'deki Jaiur Golden hastanesinde, gece saatlerinde oksijen olmadığı için 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hükümet, sorunun en çok yaşandığı bölgelere oksijen nakliyatı için trenlerin ve hava kuvvetlerinin devreye sokulduğunu açıkladı.

Ülke genelinde son 24 saatte 2624 kişi Covid-19'dan hayatını kaybederken, Cuma günü bu sayı 2263 olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Hindistan'daki durumun kononavirüsün neler yapabileceğine dair "yıkıcı bir uyarı" olduğunu söyledi.

Hindistan hükümeti yılbaşında virüsü yendiğine inanıyordu. Şubat ortasında yeni vaka sayısı 11 bine kadar düşmüştü ve ülkede üretilen aşılar ihrac ediliyordu. Mart sonunda ise sağlık bakanı pandemine "sona yaklaşıldığını" söylemişti.

Ancak yeni varyantların ortaya çıkması ve milyonlarca hacının bir araya geldiği Kumbh Mela festivali gibi kitlesel toplantılar yüzünden yeni bir dalga başladı.

'Hastalar ölecek'

Başkent Delhi'deki hastaneler kırılma noktasına geldikleri uyarısı yaptı. Holy Family Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesi dolu ve yeni yatak koyacak yer de yok.

Dr. Sumit Ray BBC'ye yaptığı açıklamada "Bütün hastaneler dayanma gücünün sonunda. Oksijen biterse, çok sayıda hastanın kurtulma ümidi yok olur. Dakikalar içinde ölürler. Solunum cihazına bağlı hastaların yüksek akışlı oksijene ihtiyacı var. Oksijen durursa, çoğu ölecek" dedi.

Bir başka hastane de oksijen acil durumu ilan etti ve sadece 30 dakikalık oksijen kaldığını söyledi. Moolchand Hastanesi'nde yaşam destek ünitesine bağlı 135 Covid hastası var ve bölgedeki hastaneler benzer durumda.

Moolchand Hastanesi'nin Başhekimi Madhu Handa NDTV'ye yaptığı açıklamada "Mümkün olduğunca çok hayatı kurtarabilmek için gece personelimizin tümünü hastanede tuttuk. Umarız oksijen zamanında gelir. Umutla bekliyoruz ve bu her gün yaşanan bir durum" dedi.

Handa, sorun çözülene dek hastaneye yeni hasta yatışı yapamadıklarını da söyledi.

Jaihur Golden Hastanesi'nden bir doktor da BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin Cuma günü 3,6 ton oksijen sözü verdiğini ancak gece yarısı söz verilenin çok azının getirildiğini belirtti.

Delhi yönetiminin Başbakanı Arvind Kejriwal, televizyon canlı yayınında yaptığı açıklamada oksijen talep etti ve "Ülkedeki tüm oksijen üreten fabrikalar derhal ordu kontrolüne alınmalı" dedi.

Aileler umutsuzca sosyal medyada oksijen aramaya başlarken, BBC Muhabiri Soutik Biswas'tan oksijen isteyenler oldu.

https://twitter.com/soutikBBC/status/1385801115854196739

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Navalni'nin doktorlarından 'açlık grevini hemen bırakmazsa ölebilir' uyarısı
BBCNavalni'nin doktorlarından 'açlık grevini hemen ...
SON DAKİKA: Meksika ve Polonya'da sahte Pfizer aşıları bulundu - Haberler
BBCMeksika ve Polonya'da sahte aşı skandalı!
Covid: İtalya'da seyahat için 'yeşil sertifika' uygulaması başlıyor
BBCCovid: İtalya'da seyahat için 'yeşil sertifika' ...
Hindistan, dünyanın en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısını kaydetti
BBCHindistan, dünyanın en yüksek günlük koronavirüs vaka ...
Yunanistan'da koronavirüs kısıtlamalarını gevşetiyor! 30 ülke... - Haberler
BBCYunanistan karantina uygulamasını gevşetiyor
TikTok'a İngiltere'de dava açıldı: 'Çocukların verilerini yeterli bilgi vermeden toplayıp kullanıyor'
BBCTikTok'a İngiltere'de dava açıldı: 'Çocukların ...
Rusya 2025'te kendi uzay istasyonunu kurmayı hedefliyor
BBCRusya 2025'te kendi uzay istasyonunu kurmayı ...
'Koltuk krizi': Eski Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'e göre, Ankara'daki koltuk krizinin nedeni AB kurumlarının gizli rekabeti
BBC'Koltuk krizi': Eski Avrupa Komisyonu Başkanı ...
Annalena Baerbock: Almanya'da başbakanlık yolu açılan Yeşiller lideri Baerbock kimdir?
BBCAnnalena Baerbock: Almanya'da başbakanlık yolu açılan ...
SON DAKİKA: Kullanılmayan koronavirüs aşıları ne olacak? - Haberler
BBCKullanılmayan Covid aşıları ne olacak?