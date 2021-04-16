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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs vaka sayılarında dünya rekoru! - Haberler
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Hindistan'da koronavirüs vaka sayılarında dünya rekoru!

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 217 bini geçti.

SON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs vaka sayılarında dünya rekoru! - Haberler
Hindistan'da vaka sayılarında dünya rekoru!
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AA

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1185 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 174 bin 308'e yükseldi.

Son 24 saatte 217 bin 353 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 14 milyon 291 bin 917'ye çıktı. Bu, "ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı" olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 61 bin 695 vakanın saptandığı Maharaştra, 22 bin 339 vakanın saptandığı Uttar Pradeş ve 16 bin 699 vakanın saptandığı Delhi, en fazla vakanın kaydedildiği bölge ve eyaletler oldu.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 547 bin 866’ya ulaştığı ülkede, 1 milyon 569 bin 743 kişinin tedavisi sürüyor.

GÜNLÜK OLARAK DÜNYADA EN FAZLA VAKA KAYDEDİLEN ÜLKE

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

Ancak bu ilk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek, yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Hindistan, "2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke" konumunda bulunuyor.

Ülkede son 6 günde 1 milyon vaka tespit edildi. Bu, salgının başında bu yana kaydedilen en hızlı 1 milyonluk artış oldu. Vaka sayısı 10 milyondan 11 milyona 65 günde, 11 milyondan 12 milyona 35 günde, 12 milyondan 13 milyona 11 günde ulaşmıştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

UYGULANAN AŞI SAYISI 117 MİLYONU GEÇTİ

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 117 milyon 223 bin 509 doz olduğunu duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" konumunda bulunuyor.

HİNDİSTAN'DA VİRÜSÜN BULAŞICI ÖZELLİĞİ YÜKSEK YENİ TİPLERİ YAYGINLAŞIYOR

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan yeni tiplerinin yayılmasının son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti

Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.

Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin kutlandığına, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.

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